Участников СВО и их семьи освободят от курортного сбора за проживание

Согласно пояснительной записке, предлагается не включать в налоговую базу туристического налога расходы на временное проживание семей граждан, участвующих или участвовавших в СВО, а также выполняющих соответствующие задачи на территории Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, как это предусмотрено в пункте 6.1 статьи 210 Налогового кодекса РФ.