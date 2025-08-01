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Участников СВО и их семьи освободят от курортного сбора за проживание

В Госдуму направлен на рассмотрение законопроект, разработанный депутатами ЛДПР под руководством Леонида Слуцкого, который предполагает внесение изменений в порядок взимания туристического налога.

В Госдуму направлен на рассмотрение законопроект, разработанный депутатами ЛДПР под руководством Леонида Слуцкого, который предполагает внесение изменений в порядок взимания туристического налога.

Согласно пояснительной записке, предлагается не включать в налоговую базу туристического налога расходы на временное проживание семей граждан, участвующих или участвовавших в СВО, а также выполняющих соответствующие задачи на территории Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, как это предусмотрено в пункте 6.1 статьи 210 Налогового кодекса РФ.

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