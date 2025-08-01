Лукашенко предложил построить белорусский скит на Валааме, и Путин его поддержал

Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил построить белорусский скит на Валааме, сообщило БелТА.
Сообщается, что президент России Владимир Путин поддержал предложение белорусского лидера построить в Валаамском монастыре белорусский храм.
Так, во время встречи на острове Лукашенко рассказал, что, подлетая сюда, он отметил, чтобы зарождена хорошая ежегодная традиция — встречаться двум главам государств на Валааме. Но с сожалением глава Беларуси заметил, что на Валааме нет белорусского скита.
— Смоленский скит — это хорошо. Но Белорусского нет скита. Мы тоже подумаем. Места тут хватает — построить храмик. Подумаем над этим, — сказал он в разговоре с российским лидеров.
Также телеграм-канал «Пул Первого», сообщил, что Путин поддержал данную идею Лукашенко.
— Путин не против, — написал телеграм-канал «Пул Первого».
Мы писали, что 1 августа Лукашенко летит с рабочим визитом в Россию на встречу с Путиным один на один.
Также сообщил, что Лукашенко и Путин проведут закрытые переговоры на Валааме.