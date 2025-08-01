Лукашенко предложил построить белорусский скит на Валааме, и Путин его поддержал

Так, во время встречи на острове Лукашенко рассказал, что, подлетая сюда, он отметил, чтобы зарождена хорошая ежегодная традиция — встречаться двум главам государств на Валааме. Но с сожалением глава Беларуси заметил, что на Валааме нет белорусского скита.