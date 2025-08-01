Пять аварийных отключений света произошло в Иркутской области

Также отключение затронуло 150 домов в Ангарском городском округе и Мегете. В поселке Залари из-за обрыва провода на полтора часа без света остались 350 домов, в которых проживают 435 человек, а также два социальных объекта. В Зиме без света остались 165 домов. Самое масштабное отключение электроснабжения произошло в городе Алзамае Нижнеудинского района. Там свет пропал в 4 социальных объекта и 1227 домах, в которых проживает 4294 жильцов. Сейчас электроснабжение уже восстановлено.