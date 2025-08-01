Пять аварийных отключений света произошло в Иркутской области

В Иркутской области за минувшие сутки, с 31 июля по 1 августа, произошло пять аварийных отключений электроснабжения. Об этом в Telegram -канале сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.
«Отключение произошло в Октябрьском и Правобережном округах. Света не было в 554 многоквартирных домах, в которых проживает более 5600 человек, и пяти социальных объектах», — написал глава области.
Также отключение затронуло 150 домов в Ангарском городском округе и Мегете. В поселке Залари из-за обрыва провода на полтора часа без света остались 350 домов, в которых проживают 435 человек, а также два социальных объекта. В Зиме без света остались 165 домов. Самое масштабное отключение электроснабжения произошло в городе Алзамае Нижнеудинского района. Там свет пропал в 4 социальных объекта и 1227 домах, в которых проживает 4294 жильцов. Сейчас электроснабжение уже восстановлено.
Также прошлой ночью произошло аварийное отключение холодной воды в Нижнеудинске.