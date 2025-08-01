Джастин Тимберлейк рассказал, что у него болезнь Лайма. Чем это опасно?

Дочь Оззи Осборна заразилась болезнью Лайма еще в 2004 году, когда находилась в мини-заповеднике оленей. Там ее укусил клещ, и спустя некоторое время Келли Осборн почувствовала боли в горле и животе. Тогда девушка не придала значения симптомам, и зря. Болезнь диагностировали поздно, из-за чего Келли долгие годы чувствовала упадок сил. Врачи пытались понять причину ухудшения самочувствия и не раз меняли лекарства. Как рассказывала Келли в мемуарах, верное лечение удалось назначить только в 2013 году. Она лечилась в Германии, и симптомы ослабли. Но про свое состояние Келли Осборн почти не говорит.