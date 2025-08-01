Спецтехника очистила от мазута более 10 км береговой линии в Анапе

В Анапе продолжается масштабная очистка пляжей с применением спецтехники. Работы ведутся одновременно на трех участках в селе Витязево: от санатория «Бригантина» до центрального пляжа. Общая площадь обработки составляет более 3 гектаров.
Как рассказала первый заместитель директора ООО «Курорты Анапы» Елена Ерохина, на первом участке проводится финишное просеивание песка пляжоуборочной машиной Puma 1600 для удаления мелких фракций мазута, на втором участке идет просеивание от средних и крупных загрязнений, а на третьем — выполняется выравнивание поверхности и подготовка к запуску пляжоуборочной техники.
Ежедневно в очистке пляжей задействовано более 11 единиц спецтехники. По данным оперштаба Кубани, остатки мазута убрали более чем на 10 км берега — от Лечебного пляжа до «Жемчужины России».
Отдыхающих просят не приближаться к местам проведения работ, где идет механизированная очистка, чтобы не мешать технике.
Ранее сообщалось, что со дна моря в Анапе подняли 238 мешков мазута и загрязненного песка.