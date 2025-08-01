Спецтехника очистила от мазута более 10 км береговой линии в Анапе

Как рассказала первый заместитель директора ООО «Курорты Анапы» Елена Ерохина, на первом участке проводится финишное просеивание песка пляжоуборочной машиной Puma 1600 для удаления мелких фракций мазута, на втором участке идет просеивание от средних и крупных загрязнений, а на третьем — выполняется выравнивание поверхности и подготовка к запуску пляжоуборочной техники.