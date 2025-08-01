В РЕК Омской области прокомментировали изменение тарифов на воду и газ

С 1 июля 2025 года в Омской области изменились тарифы на водо- и газоснабжение. Об этом рассказал руководитель региональной энергетической комиссии Дмитрий Русских.
Стоимость питьевой воды от «ОмскВодоканала» увеличилась с 24,37 до 27,78 рубля за кубометр. Цена на водоотведение выросла с 28,03 до 31,94 рубля за такой же объем. Русских подчеркнул, что на сегодняшний день это самые низкие тарифы на воду среди городов-миллионников.
Сжиженный газ от «Омскгоргаза» при наличии счетчиков теперь стоит 117,81 рубля вместо прежних 101,49 до за кубометр.
Напомним, накануне, 31 июля, губернатор Виталий Хоценко отменил ранее принятое решение о повышении предельных тарифов на ЖКУ до 39,6%. Такой же приказ издал и глава РЭК.
Ранее «КП Омск» сообщила, что молодой человек разбил дверь остановочного павильона из-за ссоры с возлюбленной.