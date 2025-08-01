В РЕК Омской области прокомментировали изменение тарифов на воду и газ

Стоимость питьевой воды от «ОмскВодоканала» увеличилась с 24,37 до 27,78 рубля за кубометр. Цена на водоотведение выросла с 28,03 до 31,94 рубля за такой же объем. Русских подчеркнул, что на сегодняшний день это самые низкие тарифы на воду среди городов-миллионников.