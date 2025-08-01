Путин: в России много специалистов, которые достойно выполняют свой долг

ОСТРОВ ВАЛААМ (Ладожское озеро, Карелия), 1 авг — РИА Новости. В России много специалистов, которые самым достойным образом выполняют свой долг перед людьми, заявил президента России Владимир Путин.
«Хочу вас заверить, что у нас (в России — ред.) много специалистов, которые самым достойным образом выполняют свой долг перед людьми, и мы всегда стараемся соответствующим образом отреагировать и дать оценку со стороны государства, которая выражается в том числе в государственных наградах», — сказал Путин журналистам.
Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу проводят неформальную встречу на Валааме. Лидеры России и Белоруссии уже не первый год летом посещают Валаам вместе. Они приезжали на остров в июле в 2019, 2023 и 2024 годах.