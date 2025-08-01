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В аэропорту Казани задержали выдачу багажа с рейса из Стамбула

Это было связано с большим объемом груза, доставленного самолетом.

Источник: Комсомольская правда

В казанском аэропорту задержали выдачу багажа с рейса Turkish Airlines из Стамбула. По информации пассажиров и диспетчерской службы, это было связано с большим объемом груза, доставленного этим самолетом.

По данным аэропорта, багаж обычно выдают в течение одного-трех часов. На онлайн-табло указано, что 1 августа прибыл единственный рейс из Турции в 6.11. Пассажирам рекомендовали обратиться в представительство авиакомпании. Однако там не могли назвать точные сроки выдачи багажа.

После обеда стало известно, что выдача потерянного багажа проходит в терминале А1, куда обычно прилетают внутренние рейсы. Пассажиров там встретили сотрудники аэропорта и направили к чемоданам.

Напомним, российская авиакомпания увеличила количество рейсов из Казани в Даламан. Дополнительные самолеты начнут летать по этому направлению в конце июля.