Белоруссия усиливает защиту границы с Украиной

«Было принято решение для усиления именно южного участка. На сегодняшний день это самое, так сказать, беспокойное направление, которое поддерживает нас всех в тонусе», — цитируют белорусского военачальника «Ведомости».
Ранее в июне белорусские спецслужбы предотвратили атаку на стратегические объекты страны. Как сообщал Комитет госбезопасности республики, операция, длившаяся более двух лет, завершилась задержанием организатора диверсионной группы, которого удалось выманить из-за границы. Ее участники готовили атаку на белорусские стратегические объекты с использованием ударных дронов.
21 января президент страны Александр Лукашенко заявил о присутствии вооруженных формирований вблизи границ республики. По его словам, «вооруженные банды» вынашивали планы проникновения на территорию Беларуси. Лукашенко тогда отметил, что деятельность этих формирований находится под постоянным контролем национальных спецслужб.