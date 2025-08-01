В сложнейшем районе Арктики создадут ледовую базу для ротаций полярников

«Оттуда [с новой ледовой базы] можно будет спокойно проводить ротации. Вдобавок появится интересная возможность одновременной работы на двух дрейфующих станциях, которые находятся на значительном расстоянии друг от друга. Придуман немного оригинальный и с изюминкой способ: мы пошли не проторенной дорожкой — судовой, авиационной ротации, а с промежуточной подбазой. Я уверен, это сильно обогатит научную составляющую работы на станции “Северный полюс”. Мы будем делать всё своими силами. У нас есть для этого опыт, ресурсы и возможности», — сообщил в беседе с ТАСС Макаров.