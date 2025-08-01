В сложнейшем районе Арктики создадут ледовую базу для ротаций полярников

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 августа. /ТАСС/. Специалисты Арктического и Антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) создадут своими силами ледовую базу, чтобы производить ротации в сложнейшем приполюсном районе Арктики, к марту 2026 года. Решение было принято после того, как потребовалось произвести ротацию 19 исследователей в море Бофорта, участвующих в экспедиции «Северный полюс — 42» на ледовой платформе, которая жизненно необходима для навигации по Северному морскому пути, сообщил журналистам директор ААНИИ Александр Макаров.
«Дан старт ротации ледостойкой платформы [»Северный полюс«]. Она сейчас находится в море Бофорта. С точки зрения дрейфа и обеспечения логистики, это, наверное, самый тяжелый район в Арктике. Операция должна быть непростая. У нас [в ААНИИ] состоялся ученый совет, было принято решение организовать филиал станции “Северный полюс”, где мы развернем подбазу для снабжения ледостойкой платформы [»Северный полюс«]. Ледостойкая платформа дает уникальные возможности для работы во всех регионах Арктики, [платформа] жизненно необходима для существования и обеспечения навигации по Северному морскому пути», — отметил в беседе с журналистами Макаров.
В настоящий момент ротация ученых, участвующих в экспедиции «Северный полюс — 42», планируется судовым образом: из Санкт-Петербурга выйдет судно «Академик Трешников», оно прибудет в Мурманск, где произойдет погрузка оборудования, необходимого для ротации, после чего судно отправится на ледовую базу «Мыс Баранова» на острове Большевик архипелага Северная Земля и только затем — на ледостойкую платформу «Северный полюс», где находятся сами исследователи.
Создав новую сезонную ледовую базу, ААНИИ сможет производить не только ротации ученых, участвующих в экспедициях «Северный полюс», но и другие необходимые ротации в любых районах Арктики. На новой базе планируется разместить авиационную группу с топливом и другим необходимым для экспедиций снаряжением, жилые и лабораторные блоки, а ученые смогут проводить океанологические и атмосферные исследования и собирать более точную и разнообразную информацию о природе Арктики, которой, по словам Макарова, не хватает в работе ААНИИ.
«Оттуда [с новой ледовой базы] можно будет спокойно проводить ротации. Вдобавок появится интересная возможность одновременной работы на двух дрейфующих станциях, которые находятся на значительном расстоянии друг от друга. Придуман немного оригинальный и с изюминкой способ: мы пошли не проторенной дорожкой — судовой, авиационной ротации, а с промежуточной подбазой. Я уверен, это сильно обогатит научную составляющую работы на станции “Северный полюс”. Мы будем делать всё своими силами. У нас есть для этого опыт, ресурсы и возможности», — сообщил в беседе с ТАСС Макаров.
Экспедиция «Северный полюс — 42».
Арктическая экспедиция «Северный полюс» проводится ежегодно, 30 сентября 2024 года она началась в 42-й раз при поддержке российской ледостойкой платформы «Северный полюс» и получила название «Северный полюс — 42». За 10 месяцев работы платформа преодолела 2,6 тыс. км, в настоящее время экспедиция находится в западном полушарии планеты, в 400 км от географического Северного полюса в точке с координатами 86° с. ш. и 130° з. д. Ученые отбирают геологические и биологические образцы, проводят гидрохимический анализ, ежедневное океанологическое зондирование, широкий спектр метеонаблюдений и ледовых исследований. Значительная часть программы связана с экологическим мониторингом. На борту платформы «Северный полюс» работают 32 ученых и 16 человек экипажа. Экспедиция была организована при участии специалистов ААНИИ, Росгидромета, конструкторского бюро «Вымпел» и Адмиралтейских верфей, находящихся в Санкт-Петербурге.