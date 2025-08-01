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Запустили электричку «Финист» по маршруту Екатеринбург — Верх-Нейвинский

1 августа врио губернатора Свердловской области Денис Паслер и начальник СвЖД Павел Бурцев запустили новый пригородный поезд «Финист» по маршруту Екатеринбург — Верх-Нейвинский.

Источник: Департамент информационной политики Свердловской области

Об этом в социальных сетях сообщил глава региона.

«Направление на Нижний Тагил — одно из самых популярных и, соответственно, самых загруженных, — отметил Денис Паслер. — Поэтому мы поступательно расширяем маршрутную сеть наших электропоездов».

По его словам, ежедневно из Екатеринбурга в Верх-Нейвинский будут курсировать 5 пригородных пятивагонных поездов. Их вместимость более 400 человек. Время в пути займет чуть больше 1 часа.

В пресс-службе СвЖД сообщили, что из Верх-Нейвинского поезда будут отправляться в 7:50 (прибытие в Екатеринбург в 9:04), в 16:10 (прибытие на Шарташ в 17:28), в 21:38 (прибытие в Екатеринбург в 22:43).

Из Екатеринбурга поезд будет отправляться в 14:10 (прибытие в 15:20), со станции Шарташ — в 18:16 (прибытие в Верх-Нейвинский в 19:46).

«МК-Урал» ранее писал, что 9 августа Свердловская железная дорога назначила дополнительную скоростную электричку «Финист» по маршруту Екатеринбург — Камышлов для гостей международного джазового фестиваля UralTerraJazz.