Запустили электричку «Финист» по маршруту Екатеринбург — Верх-Нейвинский

В пресс-службе СвЖД сообщили, что из Верх-Нейвинского поезда будут отправляться в 7:50 (прибытие в Екатеринбург в 9:04), в 16:10 (прибытие на Шарташ в 17:28), в 21:38 (прибытие в Екатеринбург в 22:43).