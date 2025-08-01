Запустили электричку «Финист» по маршруту Екатеринбург — Верх-Нейвинский

Об этом в социальных сетях сообщил глава региона.
«Направление на Нижний Тагил — одно из самых популярных и, соответственно, самых загруженных, — отметил Денис Паслер. — Поэтому мы поступательно расширяем маршрутную сеть наших электропоездов».
По его словам, ежедневно из Екатеринбурга в Верх-Нейвинский будут курсировать 5 пригородных пятивагонных поездов. Их вместимость более 400 человек. Время в пути займет чуть больше 1 часа.
В пресс-службе СвЖД сообщили, что из Верх-Нейвинского поезда будут отправляться в 7:50 (прибытие в Екатеринбург в 9:04), в 16:10 (прибытие на Шарташ в 17:28), в 21:38 (прибытие в Екатеринбург в 22:43).
Из Екатеринбурга поезд будет отправляться в 14:10 (прибытие в 15:20), со станции Шарташ — в 18:16 (прибытие в Верх-Нейвинский в 19:46).
«МК-Урал» ранее писал, что 9 августа Свердловская железная дорога назначила дополнительную скоростную электричку «Финист» по маршруту Екатеринбург — Камышлов для гостей международного джазового фестиваля UralTerraJazz.