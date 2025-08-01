В Самарском художественном музее открылась выставка Николая Кикина: фото

В Самарском художественном музее начала работу выставка «Открывая миры» самарского художника Николая Кикина. Экспозиция объединила более 30 живописных работ, созданных во время творческих поездок по России и за её пределами.
На полотнах — север Вьетнама, Баренцево море, Крым, Карелия, Кольский полуостров, а также родные Волга и Жигули, которые автор называет духовной опорой своего творчества.
Работы Кикина отличаются эмоциональной выразительностью и вниманием к деталям пейзажа. Выставка уже открыта для всех желающих.
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