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В Самарском художественном музее открылась выставка Николая Кикина: фото

В Самарском художественном музее открылась персональная выставка живописи Николая Кикина «Открывая миры» (0+).

6фотографий

В Самарском художественном музее начала работу выставка «Открывая миры» самарского художника Николая Кикина. Экспозиция объединила более 30 живописных работ, созданных во время творческих поездок по России и за её пределами.

На полотнах — север Вьетнама, Баренцево море, Крым, Карелия, Кольский полуостров, а также родные Волга и Жигули, которые автор называет духовной опорой своего творчества.

Работы Кикина отличаются эмоциональной выразительностью и вниманием к деталям пейзажа. Выставка уже открыта для всех желающих.

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