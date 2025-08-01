На юге Волгограда лаборатория проверяет качество воздуха

В соцсетях волгоградцы жаловались на резкий неприятный запах. По их словам, он появился в четверг вечером и ощущается на бульваре Энгельса, в районе Старой Сарепты, а также вблизи школы № 63 и больницы № 22.
На жалобы жителей отреагировали в облкомприроды. Как сообщили в ведомстве, сегодня, 1 августа, в Красноармейский район выехали сотрудники лаборатории регионального центра экологического контроля. Они возьмут пробы по указанным в жалобах адресам и определят источник встревоживших волгоградцев «ароматов».