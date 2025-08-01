Лукашенко и Путин обсудили поставку «Орешника» в Беларусь до конца 2025 года

Президент Беларуси Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин во время переговоров на Валааме подтвердили планы по поставке «Орешника» на территорию Беларуси, пишет БелТА.
Сообщается, что переговорах были подтверждены планы по поставке российского комплекса «Орешник» в Беларусь до конца 2025 года.
Путин сказал, что в России был произведен первый серийный комплекс, первая серийная ракета, которая поступила в войска.
— Теперь серия заработала, — сообщил российский лидер.
При этом, говоря об «Орешнике» на территории Беларуси, Путин заметил, что белорусскими и российскими военными специалистами уже выбрано место для будущих позиций. Он заметил, что сейчас ведется работа по подготовке этих позиций.
— Так что, скорее всего, мы до конца года этот вопрос закроем, — процитировал президента России телеграм-канал «Пул Первого».
Не так давно Александр Лукашенко заявил, что первые позиции «Орешника» будут в Беларуси к концу 2025.
Кроме того, Александр Лукашенко предложил построить белорусский скит на Валааме, и Владимир Путин его поддержал.