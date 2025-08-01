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Лукашенко и Путин обсудили поставку «Орешника» в Беларусь до конца 2025 года

Лукашенко и Путин на Валааме сказали, когда поставят «Орешник» в Беларусь.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин во время переговоров на Валааме подтвердили планы по поставке «Орешника» на территорию Беларуси, пишет БелТА.

Сообщается, что переговорах были подтверждены планы по поставке российского комплекса «Орешник» в Беларусь до конца 2025 года.

Путин сказал, что в России был произведен первый серийный комплекс, первая серийная ракета, которая поступила в войска.

— Теперь серия заработала, — сообщил российский лидер.

При этом, говоря об «Орешнике» на территории Беларуси, Путин заметил, что белорусскими и российскими военными специалистами уже выбрано место для будущих позиций. Он заметил, что сейчас ведется работа по подготовке этих позиций.

— Так что, скорее всего, мы до конца года этот вопрос закроем, — процитировал президента России телеграм-канал «Пул Первого».

Не так давно Александр Лукашенко заявил, что первые позиции «Орешника» будут в Беларуси к концу 2025.

Кроме того, Александр Лукашенко предложил построить белорусский скит на Валааме, и Владимир Путин его поддержал.

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