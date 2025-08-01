Биопринтер на МКС адаптировали для выращивания идеальных кристаллов из белка

Образцы выращенных в космосе кристаллов из данного пептида были возвращены на Землю при помощи грузового корабля «Союз МС-14», после чего их структуру ученые изучили при помощи европейского синхротрона ESRF. Полученные ими трехмерные снимки показали, что часть выращенных в космосе кристаллов была сравнима по качеству с лучшими земными образцами, а по некоторым показателям, в том числе по уровню мозаичности, они оказались лучше земных аналогов. В перспективе это позволит получать значительно более четкие и полезные с научной точки зрения снимки белков, подытожили исследователи.