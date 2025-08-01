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В Самарском художественном музее открылась выставка Николая Кикина «Открывая миры»

В Самарском художественном музее открылась персональная выставка живописи Николая Кикина «Открывая миры» (0+).

В Самарском художественном музее открылась персональная выставка живописи Николая Кикина «Открывая миры» (0+). Экспозиция включает более 30 работ, созданных по впечатлениям от поездок художника по России и за рубеж.

На полотнах — пейзажи Вьетнама, Карелии, Крыма, Кольского полуострова, Баренцева моря и родных для автора Волги и Жигулей. Природные мотивы сочетаются с личными переживаниями, а тема родного края проходит через всё творчество Кикина как его духовная основа.

Среди ключевых работ выставки — «Ха-Лонг. Вьетнам», «Баренцево море. Териберка», «Край земли. Полуостров Рыбачий», «Жигули. Волга», «Муста-Тунтури» и «Защитник».

Выставка продлится до 24 августа. Адрес: ул. Куйбышева, 92.

Ранее мы писали, в «ЗИМ Галерее» 6 августа откроется выставка поп-арта на скейтбордах «Все, что мне удалось забыть» (18+) художника Миши Качикаракиса.

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