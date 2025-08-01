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В Крыму начали проводить уникальные операции на сердце

В Крыму внедрили инновационный метод лечения сердечных патологий.

Источник: Минздрав Крыма

В Республиканской клинической больнице им. Н. А. Семашко кардиохирурги впервые применили комбинированную методику для пациентов с пороками клапанов сердца и сопутствующей фибрилляцией предсердий. Благодаря новому оборудованию для радиочастотной абляции стоимостью 5,3 млн рублей врачи теперь могут одновременно корректировать клапанные нарушения и восстанавливать нормальный сердечный ритм.

Впервые в Крыму была выполнена операция по протезированию митрального клапана в сочетании с открытой радиочастотной аблацией типа лабиринт 4 (maze 4). Этот подход позволяет за одно вмешательство устранить структурную патологию сердца и нормализовать его электрическую активность.

По словам главного кардиохирурга Минздрава Крыма Ивана Давыдова, фибрилляция предсердий — серьезное осложнение, которое может возникать как на фоне клапанных пороков, так и самостоятельно. Оно приводит к тяжелым симптомам: одышке, хронической усталости и прогрессирующей сердечной недостаточности.

«Операции, которые мы стали проводить, позволяют восстановить синусовый ритм в 96% случаев. Ранее такие вмешательства в Крыму не проводились», — отметил Иван Давыдов.