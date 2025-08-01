В Крыму начали проводить уникальные операции на сердце

В Республиканской клинической больнице им. Н. А. Семашко кардиохирурги впервые применили комбинированную методику для пациентов с пороками клапанов сердца и сопутствующей фибрилляцией предсердий. Благодаря новому оборудованию для радиочастотной абляции стоимостью 5,3 млн рублей врачи теперь могут одновременно корректировать клапанные нарушения и восстанавливать нормальный сердечный ритм.