Ричмонд
+22°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гидрометцентр РТ предупредил о грозах, граде и сильном ветре

В ближайшие дни на территории Татарстана сохранится аномальная жара, но характер погоды изменится. Об этом «Татар-информу» сообщил сегодня начальник Гидромета РТ Феликс Гоголь.

Сейчас в Ричмонде: +22° 6 м/с 94% 760 мм рт. ст. +25°

«С завтрашнего дня появится неустойчивость, могут отмечаться конвективные явления, связанные с образованием кучево-дождевой облачности. Возможны локально грозы, град, усиления ветра», — предупредил он.

В предстоящие выходные начнется постепенная перестройка атмосферных процессов. Температурный фон пока сохранится высоким: минимальные температуры воздуха ночью составят «плюс» 14−20 градусов, днем воздух прогреется до «плюс» 27−32 градусов.

В субботу и воскресенье местами возможны грозы и усиления ветра. Неустойчивый характер погоды сохранится в начале следующей недели. Местами пройдут кратковременные грозовые дожди, столбики термометров в дневные часы поднимутся до «плюс» 32 градусов.