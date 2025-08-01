Гидрометцентр РТ предупредил о грозах, граде и сильном ветре

«С завтрашнего дня появится неустойчивость, могут отмечаться конвективные явления, связанные с образованием кучево-дождевой облачности. Возможны локально грозы, град, усиления ветра», — предупредил он.
В предстоящие выходные начнется постепенная перестройка атмосферных процессов. Температурный фон пока сохранится высоким: минимальные температуры воздуха ночью составят «плюс» 14−20 градусов, днем воздух прогреется до «плюс» 27−32 градусов.
В субботу и воскресенье местами возможны грозы и усиления ветра. Неустойчивый характер погоды сохранится в начале следующей недели. Местами пройдут кратковременные грозовые дожди, столбики термометров в дневные часы поднимутся до «плюс» 32 градусов.