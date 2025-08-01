Новые карты гостя создадут в Омске

Карты гостя Омской области появятся в следующем году. Об этом сообщил губернатор Виталий Хоценко на заседание оргкомитета «Культурной столицы России» 2026 года.
В Омске запланировано более тысячи мероприятий, в том числе 150 — масштабных событий. Отдельное внимание при подготовке мероприятий к этому событию уделено туристической сфере.
С 2026 года начнёт работу аналоговая и электронная Карта гостя с бонусами и скидками на посещение достопримечательностей и заведений региона, которыми могут воспользоваться только граждане без омской прописки. Также в следующем году в появится мобильный офис Центра туризма и гостеприимства «ВИЗИТ Омск».
Ранее мы писали о программе «Студтуризм», запущенной в 2021 году. За несколько лет она превратилась в масштабное движение молодых путешественников по России и за её пределами. В этом году она охватила 257 вузов из 85 регионов страны, включая Омск. Студенты могут побывать в 117 городах с проживанием по доступным ценам в университетских общежитиях. Главное — заполнить заявку на платформе студтуризм.рф и получить подтверждение от принимающего университета.