Новые карты гостя создадут в Омске

Ранее мы писали о программе «Студтуризм», запущенной в 2021 году. За несколько лет она превратилась в масштабное движение молодых путешественников по России и за её пределами. В этом году она охватила 257 вузов из 85 регионов страны, включая Омск. Студенты могут побывать в 117 городах с проживанием по доступным ценам в университетских общежитиях. Главное — заполнить заявку на платформе студтуризм.рф и получить подтверждение от принимающего университета.