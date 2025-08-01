Слюсарь поручил ускорить установку новых контейнеров для ТКО

На Дону выделены средства из регионального бюджета на обновление контейнерных площадок. Установка идет медленно: к концу июля установлено чуть больше трети.
Врио губернатора выразил недовольство медленными темпами работы в ряде муниципалитетов на заседании рабочей группы. Он подчеркнул, что финансирование было предоставлено для оперативного решения проблемы нехватки контейнеров.
Гуково, Боковский, Милютинский, Усть-Донецкий и Шолоховский районы показали положительный пример, быстро обновив свои площадки. Установка новых баков также продолжается в Новошахтинске, Донецке, Каменске-Шахтинском, Каменском, Аксайском, Белокалитвинском и Весёловском районах.
Однако, ряд территорий всё еще не приступил к установке уже полученных контейнеров. В список отстающих вошли Новочеркасск, Шахты, Азовский, Верхнедонской, Егорлыкский, Заветинский, Константиновский, Морозовский, Мясниковский, Обливский и Чертковский районы.
В настоящее время в процессе закупки находятся еще около 3 тысяч контейнеров, которые планируется направить в Азов, Батайск, Багаевский, Зерноградский, Кашарский, Красносулинский, Октябрьский, Родионово-Несветайский, Советский и Целинский районы.
Юрий Слюсарь также поручил министерству ЖКХ проверить наличие у муниципалитетов договоров на регулярную уборку территорий вокруг мусорных площадок, где чаще всего наблюдаются нарушения чистоты.