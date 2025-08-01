Слюсарь поручил ускорить установку новых контейнеров для ТКО

В настоящее время в процессе закупки находятся еще около 3 тысяч контейнеров, которые планируется направить в Азов, Батайск, Багаевский, Зерноградский, Кашарский, Красносулинский, Октябрьский, Родионово-Несветайский, Советский и Целинский районы.