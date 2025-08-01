Власти запланировали расходы на украшение Ростова ко Дню города

В 2025 году на украшение Ростова-на-Дону к 276-й годовщине со Дня основания города планируют потратить 14,4 млн рублей. Об этом говорится на сайте госзакупок.
Сейчас власти ищут подрядчика, готового собрать, доставить и смонтировать элементы праздничного оформления.
В частности, по условиям контракта, полотнища флагов и флаговые композиции должны смонтировать на площадях Воинской Славы, Гагарина, перед Старо-Покровским храмом, перед входом в парк имени Максима Горького и в других знаковых местах.
Также на улицах необходимо установить световые композиции «Ростов-на-Дону в моем сердце», «С Днем города», «Герб города», десять световых деревьев. На некоторых ограждениях требуется монтаж панно с детскими рисунками.
Кроме этого, Ворошиловский мост и мост на проспекте Стачки исполнитель обязан украсить световыми консолями «Вихрь» с виде закрученных светодиодных спиралей.
Все перечисленное — часть условий прописанных в документации. Подрядчика должны определить 8 августа 2025 года. В прошлом году на оформление Ростова закладывали 13,8 млн рублей.
Напомним, День города в Ростове-на-Дону ежегодно отмечается в третье воскресенье сентября. В 2025 году праздник выпадает на 21 число.
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