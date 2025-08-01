В Омске раскрыли канал поставки запрещенных веществ

Омское управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД пресекло деятельность группы, занимавшейся сбытом психоактивных веществ. В ходе операции «Мак-2025» на улице Туполева была задержана 26-летняя уроженка Центральной Азии. Подробностями поделились 1 августа пресс-служба ведомства.
При осмотре у подозреваемой изъяли несколько пакетов с порошкообразным содержимым. В съемном жилье, где проживает женщина, обнаружили производственную лабораторию с оборудованием для фасовки. Согласно экспертной оценке, общий вес изъятого составил более 1,5 кг сильнодействующих соединений.
Установлено, что обвиняемая прибыла в Россию в начале текущего года. Иностранка последовательно меняла место жительства — от Дальнего Востока до Сибири.
В отношении сбытчицы возбудили уголовное дело по статьям о незаконном обороте наркотиков в большом объеме. Суд санкционировал содержание обвиняемой под стражей на период следствия.
Ранее «КП Омск» сообщила, что юная мама преднамеренно нанесла младенцу тяжелые травмы.