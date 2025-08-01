В Омске раскрыли канал поставки запрещенных веществ

При осмотре у подозреваемой изъяли несколько пакетов с порошкообразным содержимым. В съемном жилье, где проживает женщина, обнаружили производственную лабораторию с оборудованием для фасовки. Согласно экспертной оценке, общий вес изъятого составил более 1,5 кг сильнодействующих соединений.