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В Омске раскрыли канал поставки запрещенных веществ

В арендованной квартире приезжей женщины нашли нарколабораторию.

Источник: Комсомольская правда

Омское управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД пресекло деятельность группы, занимавшейся сбытом психоактивных веществ. В ходе операции «Мак-2025» на улице Туполева была задержана 26-летняя уроженка Центральной Азии. Подробностями поделились 1 августа пресс-служба ведомства.

При осмотре у подозреваемой изъяли несколько пакетов с порошкообразным содержимым. В съемном жилье, где проживает женщина, обнаружили производственную лабораторию с оборудованием для фасовки. Согласно экспертной оценке, общий вес изъятого составил более 1,5 кг сильнодействующих соединений.

Установлено, что обвиняемая прибыла в Россию в начале текущего года. Иностранка последовательно меняла место жительства — от Дальнего Востока до Сибири.

В отношении сбытчицы возбудили уголовное дело по статьям о незаконном обороте наркотиков в большом объеме. Суд санкционировал содержание обвиняемой под стражей на период следствия.

Ранее «КП Омск» сообщила, что юная мама преднамеренно нанесла младенцу тяжелые травмы.