Аксенов рассказал, сколько туристов посетили Крым с начала года

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг — РИА Новости. Крым с января по июль посетили более 3,74 миллиона туристов, что на 14% выше аналогичного периода прошлого года, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
«Более 3,74 миллиона туристов посетило Крым в январе-июле текущего года. Это на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — написал он в своем Telegram-канале.
В частности, по словам Аксенова, только за два летних месяца в регионе отдохнули около 2,2 миллиона человек, что на 12% превышает прошлогодний показатель.
«Самым популярным местом, как и прежде, стал Южный берег Крыма, который принял 48% общего турпотока. 26% отдыхающих выбрали Западный берег, 14% — Восточное побережье», — добавил Аксенов.
По его словам, средний уровень загрузки объектов размещения за первые два летних месяца составил 67%, что на 9% выше уровня прошлого года. «Наибольшая загрузка отмечена в объектах размещения города Саки — 77%. Объекты в Евпатории и Ялте в среднем были загружены на 74% и 73% соответственно», — отметил глава республики.
По итогам 2024 года турпоток в Крым превысил 6 миллионов человек. В 2023 году Крым принял 5,2 миллиона туристов. В 2022 году на полуострове побывали 6,5 миллиона отдыхающих. За 2021 год полуостров посетили 9,5 миллиона туристов, что стало рекордом за всю постсоветскую историю. В доковидном 2019 году турпоток составил 7,4 миллиона туристов.