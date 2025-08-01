Последняя надежда на лето: что говорят синоптики о белорусской погоде в августе

«Малоподвижные атмосферные фронты, которые в последние дни июля изрядно портили нам погоду, сегодня еще отбывают свое на северо-востоке, а уже завтра гребень высокого давления вытеснит их за пределы республики, и погода улучшится в целом повсеместно, ночью будет без осадков, утром и днем в субботу по западной половине, это Брестская, Гродненская, западная половина Минской и Витебской областей, пройдут дожди, но характер дождей будет летний, кратковременный, местами прогремят и грозы», ― рассказала Грицкевич.