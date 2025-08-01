Последняя надежда на лето: что говорят синоптики о белорусской погоде в августе

По температурному режиму июль оказался на 1−3 градуса выше климатической нормы, однако в плане осадков погода выдалась излишне влажной — в среднем по стране выпало от полутора до двух месячных норм осадков, рассказала собеседница Sputnik.
«По югу Минской области на метеорологической станции в Слуцке и на автоматической метеорологической станции Солигорска количество осадков превысило две с половиной климатической нормы», ― рассказала метеоролог.
Август, по предварительным долгосрочным прогнозам, ожидается в пределах климатической нормы по температурным режиму и местами даже на 1 градус выше нее, отметила собеседница.
Что касается осадков, на данный момент все в пределах климатических значений, но это абсолютно не значит, что погода будет именно такой — где-то осадков будет больше, где-то меньше, так как осадки распространяются по территории страны неравномерно, пояснила специалист.
«Малоподвижные атмосферные фронты, которые в последние дни июля изрядно портили нам погоду, сегодня еще отбывают свое на северо-востоке, а уже завтра гребень высокого давления вытеснит их за пределы республики, и погода улучшится в целом повсеместно, ночью будет без осадков, утром и днем в субботу по западной половине, это Брестская, Гродненская, западная половина Минской и Витебской областей, пройдут дожди, но характер дождей будет летний, кратковременный, местами прогремят и грозы», ― рассказала Грицкевич.
В последующие дни — в субботу и воскресенье осадки возможны по всей стране, в западных регионах дожди могут быть сильными, температура воздуха в выходные начнет постепенно повышаться, к воскресенью достигнет в среднем по стране +23+30 градусов тепла.
Теплым ожидается и начало следующей недели — от 21 до 28 градусов, но уже в среду 6 августа холодный атмосферный фронт с запада преподнесет неприятный сюрприз, за ним в Беларусь придут прохладные воздушные массы, температура упадет в среднем до +16+25 градусов, а к четвергу похолодает повсеместно — будет не выше +15+22 градусов, рассказала представитель Белгидромета.