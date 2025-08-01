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Последняя надежда на лето: что говорят синоптики о белорусской погоде в августе

Спасет ли август репутацию текущего лета, порадует ли он белорусов пляжной погодой, а дачников и аграриев ― надеждами на урожай, на вопросы радио Sputnik Беларусь ответила заместитель начальника службы метеопрогнозов Белгидромета Марина Грицкевич.

Сейчас в Ричмонде: +22° 4 м/с 94% 760 мм рт. ст. +25°

По температурному режиму июль оказался на 1−3 градуса выше климатической нормы, однако в плане осадков погода выдалась излишне влажной — в среднем по стране выпало от полутора до двух месячных норм осадков, рассказала собеседница Sputnik.

«По югу Минской области на метеорологической станции в Слуцке и на автоматической метеорологической станции Солигорска количество осадков превысило две с половиной климатической нормы», ― рассказала метеоролог.

Август, по предварительным долгосрочным прогнозам, ожидается в пределах климатической нормы по температурным режиму и местами даже на 1 градус выше нее, отметила собеседница.

Что касается осадков, на данный момент все в пределах климатических значений, но это абсолютно не значит, что погода будет именно такой — где-то осадков будет больше, где-то меньше, так как осадки распространяются по территории страны неравномерно, пояснила специалист.

«Малоподвижные атмосферные фронты, которые в последние дни июля изрядно портили нам погоду, сегодня еще отбывают свое на северо-востоке, а уже завтра гребень высокого давления вытеснит их за пределы республики, и погода улучшится в целом повсеместно, ночью будет без осадков, утром и днем в субботу по западной половине, это Брестская, Гродненская, западная половина Минской и Витебской областей, пройдут дожди, но характер дождей будет летний, кратковременный, местами прогремят и грозы», ― рассказала Грицкевич.

В последующие дни — в субботу и воскресенье осадки возможны по всей стране, в западных регионах дожди могут быть сильными, температура воздуха в выходные начнет постепенно повышаться, к воскресенью достигнет в среднем по стране +23+30 градусов тепла.

Теплым ожидается и начало следующей недели — от 21 до 28 градусов, но уже в среду 6 августа холодный атмосферный фронт с запада преподнесет неприятный сюрприз, за ним в Беларусь придут прохладные воздушные массы, температура упадет в среднем до +16+25 градусов, а к четвергу похолодает повсеместно — будет не выше +15+22 градусов, рассказала представитель Белгидромета.