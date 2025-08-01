В России создали сбалансированный тест на дислексию для русскоговорящих взрослых

Как отмечается в сообщении, специалисты Центра языка и мозга НИУ ВШЭ уже несколько лет работают над созданием инструментов, позволяющих выявлять дислексию у русскоговорящих детей и взрослых, а также отслеживать то, как на их навыки чтения влияют различные корректирующие меры. Недавно российские исследователи создали цифровой тест на дислексию для детей, а также разработали его аналог для взрослых.