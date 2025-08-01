В Росатоме начались испытания новой установки для полной изоляции радиоактивных отходов

Остекловывание — это процесс перевода концентрированных жидких радиоактивных отходов в твердое стеклоподобное состояние. Этот метод предотвращает попадание опасных веществ в окружающую среду, обеспечивая надежную изоляцию отходов. Стекломатрица является первым барьером безопасности, включающим и удерживающим в себе радионуклиды. Дополнительным барьером выступает специализированный контейнер, который будет размещаться в современном приповерхностном пункте захоронения РАО, расположенном на защищенной территории. Все эти решения исключают возможность взаимодействия с окружающей средой, значительно снижая экологическую нагрузку. Ресурсные испытания индукционной печи с «холодным тиглем» на СХК продлятся до конца 2025 года. Затем экспертная комиссия примет решение о начале промышленной эксплуатации оборудования.