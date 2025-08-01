В Калининграде обновят 23 площадки для мусора

Работы уже завершены на половине адресов. Устанавливаются металлические ограждения, укладывается твердое основание под баки, приводятся в порядок подходы.
В список на 2024 год вошли адреса на Интернациональной, Емельянова, Багратиона, Ермака, Дзержинского, Пионерской и других улицах.
Параллельно в мэрии составляют план на 2026 год. В него предварительно вошли участки на Каштановой аллее, Захарова, Пацаева, Невского и проспекте Ленинском. Список неполный и может меняться.
Пока город занимается благоустройством только на муниципальной земле. Управляющим компаниям предлагают самостоятельно наводить порядок на придомовых территориях. В будущем мэрия намерена предоставлять им субсидии на условиях софинансирования. Сейчас готовятся поправки в соответствующую программу.
Ранее мы сообщали о том, что в сквере на Комсомольской в Черняховске после просьб горожан появились новые скамейки.