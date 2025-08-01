Трассу в Ростовской области перекрыли из-за ландшафтного пожара

В Ростовской области из-за серьезного ландшафтного пожара временно перекрыли трассу Ростов — Семикаракорск — Волгодонск, предупреждают 1 августа в управлении Госавтоинспекции.
Пламя идет по обеим сторонам дороги, поэтому проезжать по указанному направлению опасно. На месте работают оперативные службы, ведется тушение.
Водителям советуют пользоваться объездными путями:
— в направлении Ростов — Волгодонск через поселок Зеленая Горка (120 км);
— в направлении Волгодонск — Ростов через поселок Крутобережный Мартыновского района (132 км).
Автовладельцам рекомендуют учитывать изменения при планировании своих маршрутов и строго соблюдать указания дорожных служб.
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