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Трассу в Ростовской области перекрыли из-за ландшафтного пожара

На Дону временно перекрыли проезд по трассе Ростов — Семикаракорск — Волгодонск.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области из-за серьезного ландшафтного пожара временно перекрыли трассу Ростов — Семикаракорск — Волгодонск, предупреждают 1 августа в управлении Госавтоинспекции.

Пламя идет по обеим сторонам дороги, поэтому проезжать по указанному направлению опасно. На месте работают оперативные службы, ведется тушение.

Водителям советуют пользоваться объездными путями:

— в направлении Ростов — Волгодонск через поселок Зеленая Горка (120 км);

— в направлении Волгодонск — Ростов через поселок Крутобережный Мартыновского района (132 км).

Автовладельцам рекомендуют учитывать изменения при планировании своих маршрутов и строго соблюдать указания дорожных служб.

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