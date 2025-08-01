Студентам создали условия для разработки уникальных проектов с первого курса

Одним из авторов проекта по созданию рабочего макета безэкипажного судна стал Эльдар Земляков, пятикурсник Института педагогики, психологии и социальных технологий УдГУ. Хотя по специальности он не инженер, а педагог (учитель информатики и технологии), его увлекло участие в проекте: «Работы было много: от идеи до создания прототипов. Я понимал, что это будет хорошим средством для привлечения детей в инженерные науки. Хочется набраться еще больше опыта в этой сфере, знать все сложности и особенности и делиться этим с подрастающим поколением. В идеале я хотел бы заниматься технологическими разработками и преподавать одновременно».