В 550 школах ДНР планируют возобновить очное обучение

ДОНЕЦК, 1 авг — РИА Новости. Обучение в очном формате планируется возобновить в 550 школах Донецкой Народной Республики, рассказал в своем Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин.
«В этом учебном году планируем возобновить очное обучение в 550 школах республики. Это решение имеет первостепенное значение. Детям нужны полноценный образовательный процесс, живое общение с учителями и сверстниками», — сообщил Пушилин в своем Telegram-канале.
Глава республики добавил, что ремонтные работы в детских садах и школах продолжаются. По его словам, на сегодняшний момент в Донецке в работе находится 44 объекта, по всей республике — 109.
«Чтобы не допустить срыва учебного процесса из-за дефицита воды, поручил министру образования ДНР Олегу Трофимову установить емкости с водой и организовать своевременное наполнение», — подчеркнул Пушилин.