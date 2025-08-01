Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В 550 школах ДНР планируют возобновить очное обучение

Пушилин: в 550 школах ДНР возобновят очное обучение в этом году.

Источник: © РИА Новости

ДОНЕЦК, 1 авг — РИА Новости. Обучение в очном формате планируется возобновить в 550 школах Донецкой Народной Республики, рассказал в своем Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин.

«В этом учебном году планируем возобновить очное обучение в 550 школах республики. Это решение имеет первостепенное значение. Детям нужны полноценный образовательный процесс, живое общение с учителями и сверстниками», — сообщил Пушилин в своем Telegram-канале.

Глава республики добавил, что ремонтные работы в детских садах и школах продолжаются. По его словам, на сегодняшний момент в Донецке в работе находится 44 объекта, по всей республике — 109.

«Чтобы не допустить срыва учебного процесса из-за дефицита воды, поручил министру образования ДНР Олегу Трофимову установить емкости с водой и организовать своевременное наполнение», — подчеркнул Пушилин.