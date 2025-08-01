Фонд «Круг добра» помог 1682 детям со спинальной мышечной атрофией

Спинальная мышечная атрофия (СМА) — тяжелое наследственное заболевание, которое ассоциируется прежде всего с пациентами детского возраста. Это не совсем верно: СМА болеют и взрослые. Однако в их случае симптомы развиваются не так стремительно. Если же СМА дебютирует в детском возрасте, то мышечная атрофия быстро прогрессирует и без должного лечения приводит к летальному исходу. Жизнь пациентов со СМА подчинена своим законам: обогнать симптомы болезни и получить заветный укол — значит вырвать у болезни шанс на полноценную жизнь без боли и страха. О том, как сегодня лечат детей со СМА в РФ и как чувствуют себя маленькие пациенты, которые уже получили помощь, — в материале «Газеты.Ru».