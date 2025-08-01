В Калининграде начали тестировать электромаршрутки

На улицах Калининграда начали тестировать электромаршрутки. Об этом рассказала журналистам глава администрации Елена Дятлова.
«Мы хотим посмотреть, как они ведут себя в наших условиях. Насколько хватает заряда батареи, какие ещё есть эксплуатационные моменты. Эти маршрутные такси посмотрят наши техники и водители. Как только мы это потрогаем и поэксплуатируем, решим, нужны ли они нам в хозяйстве», — пояснила Дятлова.
Тестовую маршрутку предоставила нижегородская «Группа ГАЗ». Испытания продлятся около двух месяцев. Транспорт «обкатывают» на различных маршрутах без пассажиров.
Впервые о намерении тестировать электромаршрутки власти рассказали около года назад. Позднее эксперты раскритиковали эту идею.
Летом 2020 года в Калининграде тестировали большой электробус предприятия «Волгабас». Технику опробовали на разных маршрутах города в течение 20 дней. После опытной эксплуатации транспорт вернули владельцу. Специалисты остались довольны результатами. Однако закупать электробусы отказались.