В Калининграде начали тестировать электромаршрутки

«Мы хотим посмотреть, как они ведут себя в наших условиях. Насколько хватает заряда батареи, какие ещё есть эксплуатационные моменты. Эти маршрутные такси посмотрят наши техники и водители. Как только мы это потрогаем и поэксплуатируем, решим, нужны ли они нам в хозяйстве», — пояснила Дятлова.