Энергетики «Т Плюс» в Перми демонтируют незаконный гараж из охранной зоны теплосетей

Специалисты Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» выявили незаконный объект в охранной зоне тепломагистрали в Дзержинском районе города Перми. Гараж построен частным лицом и установлен с нарушением на ш. Космонавтов, 96а, что препятствует устранению дефекта на трубе и завершению подготовки к отопительному сезону 2025/26. Самовольная постройка мешает земляным работам, из-за чего сорваны плановые сроки завершения гидравлических испытаний на данном участке и несколько раз продлевалось отключение горячей воды для жителей 62 жилых домов по улицам Кронштадской, Плеханова, Малкова, Грузинской, Рабочей, шоссе Космонавтов.