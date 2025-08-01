Энергетики «Т Плюс» в Перми демонтируют незаконный гараж из охранной зоны теплосетей

Специалисты Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» выявили незаконный объект в охранной зоне тепломагистрали в Дзержинском районе города Перми. Гараж построен частным лицом и установлен с нарушением на ш. Космонавтов, 96а, что препятствует устранению дефекта на трубе и завершению подготовки к отопительному сезону 2025/26. Самовольная постройка мешает земляным работам, из-за чего сорваны плановые сроки завершения гидравлических испытаний на данном участке и несколько раз продлевалось отключение горячей воды для жителей 62 жилых домов по улицам Кронштадской, Плеханова, Малкова, Грузинской, Рабочей, шоссе Космонавтов.
В настоящее время получен судебный приказ на демонтаж незаконной постройки, в ближайшее время она будет перенесена. На проведение всех законных процедур также требуется дополнительное время. Эта работа проводится совместно с администрацией Перми.
Как отмечают энергетики, незаконные объекты в охранных зонах теплосетей препятствуют работе спецтехники и создают угрозу для надёжного теплоснабжения, мешая проводить гидравлические испытания теплосетей и перекладку тепломагистралей. Самовольные постройки и припаркованные с нарушением автомобили увеличивают время ремонтов, которое требуется для подготовки локации. В Пермских тепловых сетях проводится системная работа с собственниками объектов, расположенными с нарушениями в опасной близости от трубопроводов отопления и горячего водоснабжения.
«В настоящее время активно проводится межсезонная подготовка теплосетевой инфраструктуры к зиме. Поэтому призываем граждан не препятствовать этим работам и не оставлять личный автотранспорт вблизи центральных теплопунктов и мест ремонтов. Также недопустимо размещать любые объекты в охранных зонах теплосетей», — отметил заместитель главного инженера по обеспечению технического состояния Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Владислав Маслов.
В «Т Плюс» напоминают, что материалы по всем незаконным объектам направляются в адрес собственников с требованием устранить нарушения, а также в территориальные органы Ростехнадзора и прокуратуру. В случае выявления парковки личного автотранспорта вблизи ЦТП и насосных станций вызывается ГАИ и машину эвакуируют на штрафстоянку. Кроме того, инициируются судебные иски к собственникам незаконных построек.
Сообщать о незаконном размещении объектов в охранных зонах тепловых сетей необходимо в Тепловую справочную службу по тел. (342) 259−39−98.