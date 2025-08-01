Бородин призвал лишить Макаревича гражданства после его слов о Пахмутовой

«Пойти на стадион исполнять песни Пахмутовой, это возможность была у всех, но желание не малейшего. На мой взгляд, [Пахмутова] не очень [хороший композитор]. Она написала несколько, безусловно, красивых песен. “Опустела без тебя земля”, например. Но, когда она пыталась в поздние годы уже писать что-то такое, как ей казалось, современное — для ансамбля Стаса Намина, нам она предлагала какие-то такие для групп песни, это было ужасно», — сказал Макаревич.