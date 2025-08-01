Осужден прикамец, отдохнувший за чужой счет

Соликамский городской суд признал 27-летнего местного жителя виновным в краже с банковского счета с причинением значительного ущерба, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.
Правоохранители установили, что фигурант выпивал в компании знакомых. Когда спиртное закончилось, один из участников застолья выступил с инициативой профинансировать продолжение веселья. Он передал соликамцу свой мобильный телефон с установленным банковским приложением, определив сумму, которую можно потратить, и ушел спать.
Молодой человек решил воспользоваться ситуацией. На счете он обнаружил 15 тысяч рублей и перевел все деньги на карту друга. Потом он уехал с приятелем в Березники, там на украденные деньги арендовал жилье, купил продукты и алкоголь.
Спустя несколько дней потерпевший обнаружил пропажу средств. Выписка с банковского счета показала, что деньги ушли кому-то незнакомому. Мужчина заблокировал карту и обратился в полицию.
Правоохранители задержали злоумышленника. На допросе молодой человек дал признательные показания.
Суд приговорил виновного к 2 годам в исправительной колонии строгого режима и штрафу в 5 тысяч рублей. Также соликамец должен будет возместить причиненный моральный ущерб. Приговор еще не вступил в законную силу.