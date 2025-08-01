Олег Зубков рассказал, когда снова проведает львов

«Командный голос еще не вернулся, а без него в саванне делать нечего, не брать же с собой микрофон, — говорит Олег Анатольевич. — И это главная помеха для посещения сафари и общения со львами. Пока у меня голос не мой, но как только он восстановится, то возьму Чука, и мы вместе прогуляемся по саванне».