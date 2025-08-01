Олег Зубков рассказал, когда снова проведает львов

Пострадавший от нападения льва в саване основатель и владелец сафари-парка «Тайган» 57-летний Олег Зубков потихоньку оправляется после полученных травм, пишет «КП-Крым».
И хотя пока 57-летний пострадавший не на все сто вернул былую физическую форму, бинты уже сняли — на память об инциденте осталось несколько шрамов да сиплый голос.
«Командный голос еще не вернулся, а без него в саванне делать нечего, не брать же с собой микрофон, — говорит Олег Анатольевич. — И это главная помеха для посещения сафари и общения со львами. Пока у меня голос не мой, но как только он восстановится, то возьму Чука, и мы вместе прогуляемся по саванне».
По словам Зубкова, с этими животными нельзя разговаривать шепотом — где-то нужно крикнуть, а когда-то и рявкнуть.
Толком не работает у владельца «Тайгана» и шея, а в саванне нужно быть начеку и вертеть головой во все стороны. Побаливает и правая рука — лев повредил Зубкову сухожилия.
— Все потихоньку восстанавливается — очень помогает массаж, — признается Зубков. — Я, наконец, начал чувствовать все свое тело.
Хозяин зоопарка бывает на Черном море, плавает в бассейне «Тайгана», который специально до краев наполнили водой. Через несколько дней он поедет в краснодарский медцентр, где проходил основное лечение:
«Врачи оценят, как проходит моя реабилитация, — поясняет он. — Очень хочу как можно быстрее начать полноценно работать. Но больничный не мешает мне руководить предприятиями и решать все необходимые вопросы. Да и депрессию впадать некогда: в Крыму большая жара, и много сил нужно для ухода за деревьями, кустарниками и цветами зоопарка. Животных и то необходимо освежать — поливать. Да и общепит и гостиницы должны работать как часы».