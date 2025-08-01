В ГД внесли проект о профилактике среди несовершеннолетних правонарушителей

«Законопроектом предлагается наделить ЦВСНП (Центры временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей — ред.) полномочиями по проведению индивидуальной профилактической работы с направленными несовершеннолетними, выявлению среди них лиц, причастных к совершению преступлений и общественно опасных деяний, фактов жестокого обращения с ними и (или) вовлечения их в совершение правонарушений и антиобщественных действий либо склонения их к суицидальным действиям или совершения по отношению к ним других противоправных деяний со стороны иных лиц, а также установлению обстоятельств, причин и условий их совершения», — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.