Минтруд предложил не нанимать мигрантов в сферу услуг без знания языка

В конце июля Госдума приняла правительственный законопроект, которым предлагается освобождать от подтверждения владения русским языком при подаче заявления о выдаче разрешения на работу трудовых мигрантов, работающих в рамках правительственной квоты. Размещенный Минтрудом законопроект подготовлен с ним в связке, чтобы исключить из списка специалистов, чья профессия требует коммуникации и знания русского языка.