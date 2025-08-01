Минтруд предложил не нанимать мигрантов в сферу услуг без знания языка

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Минтруд России предложил не трудоустраивать по квотам иностранцев из визовых стран водителями, продавцами и медицинскими работниками, если они не знают русский язык, сообщила пресс-служба министерства.
Соответствующий проект приказа опубликован на сайте проектов нормативно-правовых актов.
«Минтруд России предлагает ограничить трудоустройство иностранных граждан из визовых стран без знания русского языка по профессиям, предполагающим социальное взаимодействие и коммуникацию с гражданами Российской Федерации… Предлагаемая норма распространяется на такие профессии, как “водитель автомобиля”, “продавец продовольственных товаров”, “продавец непродовольственных товаров” и медицинских работников», — говорится в сообщении.
В конце июля Госдума приняла правительственный законопроект, которым предлагается освобождать от подтверждения владения русским языком при подаче заявления о выдаче разрешения на работу трудовых мигрантов, работающих в рамках правительственной квоты. Размещенный Минтрудом законопроект подготовлен с ним в связке, чтобы исключить из списка специалистов, чья профессия требует коммуникации и знания русского языка.
Правительство РФ утвердило квоту на привлечение работников из-за рубежа на 2025 год в 234,9 тысячи разрешений. В министерстве уточнили, что квотированию подлежит привлечение иностранных работников только из визовых стран, таких как Китай, Индия, Турция и другие.