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Новая бригада сил спецопераций ВС Беларуси создается на границе с Украиной

Бригада сил спецопераций армии создается в одной из областей Беларуси, граничащей с Украиной.

Источник: Комсомольская правда

Бригаду сил спецопераций армии создают на юге Беларуси. Подробнее командующий силами спецопераций Вооруженных Сил Вадим Денисенко рассказал на «Первом информационном телеканале».

Представитель Минобороны сообщил о формировании новой десантно-штурмовой бригады сил специальных операций, которая будет располагаться в Гомельской области, граничащей с Украиной.

Сообщается, что на сегодня в состав ССО уже вошел зенитно-ракетный полк.

— Мы находимся на стадии завершения, и в этом году будет создан еще и реактивно-артиллерийский полк, который готов уже на процентов 70, — прокомментировал генерал-майор Денисенко.

Кроме того, прорабатывается вопрос создания бригады управления. И уже принято решение усилить южный участок. При этом командующий силами спецопераций ВС назвал южную границу Беларуси самым беспокойным направлением.

— Беспокойное направление, которое поддерживает нас всех в тонусе, — подчеркнул он.

Денисенко сказал, что именно это стало причиной того, что в Гомельской области было решено создать отдельную десантно-штурмовую бригаду.

— Мы уже начали формирование этой бригады. Уже сформирован один из батальонов, — подытожил он.

Тем временем президенты Беларуси и России обсудили поставку «Орешника» в Беларусь до конца 2025 года.

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