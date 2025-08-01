Новая бригада сил спецопераций ВС Беларуси создается на границе с Украиной

Бригаду сил спецопераций армии создают на юге Беларуси. Подробнее командующий силами спецопераций Вооруженных Сил Вадим Денисенко рассказал на «Первом информационном телеканале».
Представитель Минобороны сообщил о формировании новой десантно-штурмовой бригады сил специальных операций, которая будет располагаться в Гомельской области, граничащей с Украиной.
Сообщается, что на сегодня в состав ССО уже вошел зенитно-ракетный полк.
— Мы находимся на стадии завершения, и в этом году будет создан еще и реактивно-артиллерийский полк, который готов уже на процентов 70, — прокомментировал генерал-майор Денисенко.
Кроме того, прорабатывается вопрос создания бригады управления. И уже принято решение усилить южный участок. При этом командующий силами спецопераций ВС назвал южную границу Беларуси самым беспокойным направлением.
— Беспокойное направление, которое поддерживает нас всех в тонусе, — подчеркнул он.
Денисенко сказал, что именно это стало причиной того, что в Гомельской области было решено создать отдельную десантно-штурмовую бригаду.
— Мы уже начали формирование этой бригады. Уже сформирован один из батальонов, — подытожил он.
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