Омские школы ввели обновленные требования к форме

Повседневный гардероб для мальчиков включает классические брюки, пиджак, джемпер, водолазку или рубашку с возможностью дополнения галстуком. Девочкам рекомендованы блузки, юбки или брюки классического кроя, пиджак и кардиган. Торжественный вариант предполагает светлую рубашку или блузку с обязательным галстуком и дополнительными аксессуарами для праздников.