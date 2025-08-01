Омские школы ввели обновленные требования к форме

Минобразования Омской области утвердило новые требования к школьной форме перед началом учебного года 2025−2026. Документ регламентировал повседневную, торжественную и спортивную одежду для учеников государственных и муниципальных школ.
Повседневный гардероб для мальчиков включает классические брюки, пиджак, джемпер, водолазку или рубашку с возможностью дополнения галстуком. Девочкам рекомендованы блузки, юбки или брюки классического кроя, пиджак и кардиган. Торжественный вариант предполагает светлую рубашку или блузку с обязательным галстуком и дополнительными аксессуарами для праздников.
Форму для физкультуры ограничили футболками, шортами, брюками и кроссовками, дети будут их комбинировать с учетом погодных условий.
В новых правилах прописаны четкие запреты: отсутствие травмоопасной фурнитуры, запрет на головные уборы в помещениях и запрет любой символики, связанной с асоциальными движениями. Одежда должна соответствовать деловому стилю и сохранять светский характер.
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