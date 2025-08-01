На Онежском полуострове проведут оценку мест с потенциально опасными отходами

«Спутниковые снимки помогают выявить проблемные точки, но без полевых исследований мы не сможем оценить реальный масштаб загрязнения и оперативно принять меры, — пояснил руководитель экспедиции, сотрудник губернаторского центра Архангельской области Роман Шевчук. — Эта экспедиция — не просто сбор данных, а шаг к предотвращению потенциальных техногенных катастроф. Кроме того, вовлечение волонтеров и открытость информации о наших действиях позволяют донести до людей, что состояние окружающей среды зависит от каждого из нас. Только так мы сможем сформировать ответственное отношение к природе и добиться системных изменений».