В Волгограде новые автобусы вышли на три вспомогательных маршрута

Напомним, что в Волгоградской области ведется комплексная работа, направленная на развитие дорожно-транспортной инфраструктуры. Соответствующие задачи перед профильными структурами поставлены губернатором Андреем Бочаровым. За последнее десятилетие в субъект поступило свыше 1200 единиц различных типов общественного транспорта. Это позволило обновить свыше 80% общественного транспорта областного центра и 50% — техники на межмуниципальных маршрутах. Обновление парка общественного транспорта стало рекордным для региона. Этому способствует использование возможностей нацпроектов, регпрограмм, механизмов инфраструктурных бюджетных и специальных казначейских кредитов.