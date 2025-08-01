В Волгограде новые автобусы вышли на три вспомогательных маршрута

10 единиц транспорта задействовано на маршруте № 43 «Пл. Возрождения» — «ВГАЗ». Направления № 61 и № 61а «Нижний п. ВГТЗ» — «п. Верхнезареченский» и «Нижний п. ВГТЗ» — «п. Верхнезареченский (ул. Синявина)» всего пассажиров обслуживают 9 машин. Интервал движения общественного транспорта составляет около 12−15 минут, сообщили в администрации Волгограда.
Ранее новые автобусы оценили губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и глава Волгограда Владимир Марченко. Все машины оснащены автоматической коробкой переключения передач. Вместительность салона составляет около 50 пассажиров.
Подвижной состав оборудован системами кондиционирования, отопления и безналичной оплаты проезда, а также устройством, который позволяет производить посадку-высадку пассажиров на инвалидных колясках.
Другие автобусы из партии 2025 года заменят подвижной состав на маршруте № 68. Новый транспорт начнет курсировать с 1 сентября.
Напомним, что в Волгоградской области ведется комплексная работа, направленная на развитие дорожно-транспортной инфраструктуры. Соответствующие задачи перед профильными структурами поставлены губернатором Андреем Бочаровым. За последнее десятилетие в субъект поступило свыше 1200 единиц различных типов общественного транспорта. Это позволило обновить свыше 80% общественного транспорта областного центра и 50% — техники на межмуниципальных маршрутах. Обновление парка общественного транспорта стало рекордным для региона. Этому способствует использование возможностей нацпроектов, регпрограмм, механизмов инфраструктурных бюджетных и специальных казначейских кредитов.
Работа по обновлению подвижного состава включена в 10-летнюю комплексную программу развития Волгограда. За последние три года закуплено 466 единиц современного общественного транспорта: 112 троллейбусов, 21 электробус, 62 трамвая и 271 автобус.