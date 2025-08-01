МВД предупредило о новых способах мошенничества в Telegram

Аферисты создают каналы, визуально похожие на официальные группы, посвященные помощи семьям военнослужащих, в которых регулярно публикуют сведения о пропавших военнослужащих, их фотографии, а также PDF- и Excel-файлы с персональными данными. В тех же сообществах позднее начинают выкладывать вредоносные APK-файлы (архив, внутри которого находятся все компоненты приложения), которые содержат банковский троян Mamont для операционной системы Android.