ВООПИиК расскажет о потенциале исторической среды Самары

6 августа в 19:00 во дворе культурного пространства «Дом птиц» (ул. Молодогвардейская, 91−93) состоится открытая лекция «Маленькие пазлы большой истории» (12+). Спикером выступит архитектор и градозащитник Ира Фишман — член совета Самарского отделения ВООПИиК.
В своей лекции Ира расскажет о сложных и неоднозначных процессах, происходящих в исторической среде Самары: от уязвимых точек и скрытых ресурсов до парадоксов градостроительной политики. Особое внимание будет уделено роли малого бизнеса в городском развитии, а также концепции реновации 129 квартала — важной части исторического поселения, судьба которой до сих пор не определена. Этот проект был разработан в 2023 году совместно с ВООПИиК.
Мероприятие проходит в рамках цикла «ВООПИиК покажет», организованного Самарским региональным отделением Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.
Вход свободный.
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