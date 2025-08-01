ВООПИиК расскажет о потенциале исторической среды Самары

В своей лекции Ира расскажет о сложных и неоднозначных процессах, происходящих в исторической среде Самары: от уязвимых точек и скрытых ресурсов до парадоксов градостроительной политики. Особое внимание будет уделено роли малого бизнеса в городском развитии, а также концепции реновации 129 квартала — важной части исторического поселения, судьба которой до сих пор не определена. Этот проект был разработан в 2023 году совместно с ВООПИиК.