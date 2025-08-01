Пермячка стала мастером спорта России по дартсу

Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 25 июля инструктору-методисту физкультурно-оздоровительного комплекса плавательного бассейна Пермского политеха Ольге Анацкой присвоено звание мастера спорта России по дартсу.
Ольга Анацкая окончила Волгоградскую государственную академию физической культуры по специальности «Тренер по плаванию» в 1981 году и в студенческие времена стала обладателем звания мастера спорта СССР.
В 2001-м она получила профессию бухгалтера-аудитора. Работая в одном из банков Перми, приняла участие в корпоративной спартакиаде в дисциплине «дартс» в 2014 году, где заняла третье место в составе команды. С того момента она начала стремительно развиваться в этом виде спорта.
С 2021 года Ольга Анацкая трудится в Пермском политехе и ведет занятия по плаванию у детей и взрослых. ПНИПУ она неоднократно представляла на спартакиадах преподавателей и сотрудников университетов Прикамья. В прошлом году в коллективе сборной вуза Ольга стала победителем в общем первенстве по дартсу и взяла «серебро» в личном. Этой весной ей удалось завоевать «золото» в индивидуальном зачете.
В арсенале инструктора-методиста бассейна «Политехник» множество наград федерального уровня: «серебро» на чемпионате России по крикету в 2022 году, многократные победы и призовые места на всероссийских соревнованиях по дартсу, членство в сборной Удмуртской Республики по этому виду спорта. В числе последних достижений — чемпионство России среди ветеранов по дартсу в 2023, 2024 и 2025 годах.
— Звание мастера спорта в современном мире, где уровень конкуренции очень высок, — престижная награда. Я долго шла к этой цели и наконец могу гордиться, что преодолела все испытания и достигла желаемого. В этом помогли упорство, регулярные тренировки, многочисленные соревнования и обмен опытом с дартсменами из разных регионов, — сказала сотрудница ПНИПУ.
Отметим, что в ближайшее время Ольга Анацкая планирует подать заявку в Книгу рекордов России, чтобы официально зафиксировать свое достижение — звание мастера спорта СССР по плаванию, полученное в зрелом возрасте — 65 лет. На данный момент действующий рекорд принадлежит человеку, который получил это звание в 59 лет.