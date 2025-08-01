Пермячка стала мастером спорта России по дартсу

С 2021 года Ольга Анацкая трудится в Пермском политехе и ведет занятия по плаванию у детей и взрослых. ПНИПУ она неоднократно представляла на спартакиадах преподавателей и сотрудников университетов Прикамья. В прошлом году в коллективе сборной вуза Ольга стала победителем в общем первенстве по дартсу и взяла «серебро» в личном. Этой весной ей удалось завоевать «золото» в индивидуальном зачете.