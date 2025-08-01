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Контроль за капитальным ремонтом крыш домов усилят в Петербурге

Специалисты восстановят более 460 кровель в Северной столице.

Источник: Комсомольская правда

В Петербурге усилят контроль за капитальным ремонтом крыш жилых домов. Всех недобросовестных подрядчиков продолжат обязывать устранять недостатки за свой счет и возмещать материальный ущерб собственникам. В противном случае им временно не будут финансировать работы. О подробностях сообщили в пресс-службе Жилищного комитета.

— Мы уделяем особое внимание качеству капитального ремонта кровель. Понимая дискомфорт горожан, мы держим ситуацию под контролем. Все обнаруженные нарушения должны быть устранены в кратчайшие сроки, — отметил председатель ведомства Денис Удод.

К слову, специалисты планируют восстановить более 460 крыш, из которых 166 либо уже приведены в порядок, либо находятся на финальной стадии. В Жилищном комитете напомнили, что в случае возникновения вопросов можно позвонить по номеру телефона: 409 73 78.

Ранее «КП-Петербург» рассказывала, как прокуратура помогла двум детям-сиротам из Ленинградской области решить вопрос с жильем.