Контроль за капитальным ремонтом крыш домов усилят в Петербурге

К слову, специалисты планируют восстановить более 460 крыш, из которых 166 либо уже приведены в порядок, либо находятся на финальной стадии. В Жилищном комитете напомнили, что в случае возникновения вопросов можно позвонить по номеру телефона: 409 73 78.