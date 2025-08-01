Пермяков приглашают на выставки

Сразу две персональных выставки проходят в августе в художественной галерее «Пермский период» (ул. Пермская, 17).
Пермское отделение Союза художников России и галерея «Пермский период» представляют персональную выставку талантливой пермской художницы Анны Бурдиной — «Метель закончилась в полночь» (0+). Яркий представитель молодого поколения российских живописцев, Анна Бурдина с 2023 года возглавляет молодежную секцию Пермского отделения Союза художников России.
Работы художницы наполнены трепетным отношением к природе, интересом к экологическим темам и анималистическому жанру, а также тонким психологизмом. В экспозицию вошла серия ассоциативных пейзажей, которые, по словам автора, являются собирательными образами дорогих сердцу мест. Это не просто изображения природы, а размышления о времени, семье, доме и вере в лучшее. Проект призван напомнить: даже в самые сложные моменты жизни важно видеть свет и верить, что после метели наступит ясная ночь.
Персональная выставка живописи Александра Радионова «Созерцая природу» (0+) приурочена к 60-летнему юбилею художника.
Александр Викторович Радионов — известный в Перми живописец, член Союза художников России с 2016 года. Его творческий путь начался в 1990-х годах, и с тех пор он активно участвует в выставках Пермского отделения СХР. Художник получил образование в Пермской художественной школе № 1 у мастеров В. Н. Абусова и В. И. Болотова, а затем работал архитектором, декоратором в Театре оперы и балета, параллельно развивая станковую живопись.
Радионов работает в традициях русской реалистической школы, сочетая ее с элементами импрессионизма. Его пейзажи отличаются светлой тональностью, выразительными мазками и особым вниманием к переходным состояниям природы — утренним и вечерним часам, весенним и осенним настроениям. Художник вдохновляется творчеством классиков — Саврасова, Левитана, Коровина, а его главным учителем остается сама природа. В экспозиции зрители увидят живописные работы, посвященные природе Урала и России, наполненные тонкой лирикой и глубоким чувством любви к родной земле.
Обе выставки продлятся до 30 августа.