Пермяков приглашают на выставки

Работы художницы наполнены трепетным отношением к природе, интересом к экологическим темам и анималистическому жанру, а также тонким психологизмом. В экспозицию вошла серия ассоциативных пейзажей, которые, по словам автора, являются собирательными образами дорогих сердцу мест. Это не просто изображения природы, а размышления о времени, семье, доме и вере в лучшее. Проект призван напомнить: даже в самые сложные моменты жизни важно видеть свет и верить, что после метели наступит ясная ночь.