Турция стала лидером по поставкам в Калининград дынь и арбузов

Около 1,2 тыс. тонн импортных арбузов и дынь ввезено на территорию Калининградской области с начала года.
По состоянию на 30 июля, с начала 2025 года Управлением Россельхознадзора проконтролирован ввоз на территорию региона около 1,2 тыс. т импортных арбузов и дынь. Этот объем на 34% превышает показатели аналогичного периода прошлого года, когда было ввезено 782 т.
Наиболее значительный объем продукции ввезен из Турции — 1,1 тыс. т арбузов и 27 т дынь.
Также продукция поставлялась из Бразилии (29 тонн) и Коста-Рики (30 тонн), небольшие партии бахчевых культур — порядка 24 тонн — были импортированы из Сербии и Панамы.