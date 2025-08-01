Турция стала лидером по поставкам в Калининград дынь и арбузов

По состоянию на 30 июля, с начала 2025 года Управлением Россельхознадзора проконтролирован ввоз на территорию региона около 1,2 тыс. т импортных арбузов и дынь. Этот объем на 34% превышает показатели аналогичного периода прошлого года, когда было ввезено 782 т.