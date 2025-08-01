В Крыму стартовал седьмой Фестиваль молодого искусства «Таврида. АРТ»

В Крыму 1 августа стартовал седьмой Фестиваль молодого искусства «Таврида. АРТ». Самое масштабное культурно-просветительское событие России объединило на площадке арт-кластера «Таврида» тысячи участников и зрителей со всех уголков страны. В течение трех дней пройдет более 300 мероприятий, посвященных молодому искусству и вдохновленных многообразием российской культуры.
Фестиваль ежегодно проходит летом на площадке арт-кластера в Крыму. Он собирает не только десятки тысяч гостей со всей России, но и молодых творцов, для которых является местом, где они могут найти вдохновение и получить возможность громко заявить о себе.
В этом году мероприятие объединяет на своей площадке широкий спектр форматов: музыкальные шоу, выступления звездных артистов, театральные постановки, выставки, лекции и мастер-классы, встречи с общественными и культурными деятелями. Впервые программа пополнилась театрально-цирковым шоу, большой книжной ярмаркой, а также съемками нескольких кинопроектов и медиапроектов, которые пройдут на площадке арт-кластера.
— Этот фестиваль уже стал для нас рекордным по количеству заявок на участие — 98 000 мы получили от зрителей и около 10 000 — от участников. В этом году у нас впервые появится новая площадка «Шапито», где пройдет театрально-цирковой спектакль, а молодые артисты покажут, как оригинально можно прочесть Чехова. На нашей площадке пройдет первая в Крыму масштабная книжная ярмарка, ночное шоу электронной музыки с географией диджеев из России, Африки, Ирана, Китая. Помимо масштабов, гостей ждут интересные новые форматы, в этом году мы представим музыкально-мультимедийную постановку «Плечом к плечу: искусство и победа». В ней с помощью ИИ «оживут» легендарные артисты-фронтовики. И это — интересная, но лишь малая часть нашей программы, — рассказала генеральный директор АНО «Таврида. Арт» Ксения Артемьева.
На пяти фестивальных сценах выступят исполнители разных стилей и жанров — группы «Звери», «Моя Мишель», 25/17. Также в лайн-апе — ST, группы «Пелагея», «Комната культуры», Beautiful Boys и Vlada Miravi. Впервые на «Тавриде» выступят Владимир Кузьмин, Асия, Lyriq и Tritia. Специальным гостем станет Ay Yola. Дополнят лайн-ап региональные артисты с аутентичным звучанием, переосмысливающие фольклор в современных жанрах: Шып лий, Fanzil, Hagrin, Inna Syberia, Ayaa, Яна Крапива, Полюшка, Uzoritsa, «У Ен», Blizkey, Rozalia.
Также в программе музыкальная мультимедийная постановка, приуроченная к 80-летию Великой Победы — «Плечом к плечу: искусство и победа». Музыкальный материал к постановке прозвучит в исполнении хедлайнеров фестиваля Vlada miravi и Tritia, Сергея Нихаенко, резидентов арт-кластера Темы Кубы и сестер Mantuliny, а также с участием других приглашенных артистов и Духового оркестра Академии Матусовского из Луганска.
На масштабном шоу электронной музыки «Синтез времени» выступят молодые диджеи из стран Брикс, а на шоу саундтреков «Кино. Музыка. Мотор» для гостей прозвучат известные музыкальные темы к фильмам, снятым в живописных уголках Крымского полуострова — от советского кинематографа до современных сериалов.
В рамках театральной программы коллективы из разных регионов покажут зрителям спектакли о родной земле, а звезды представят на фестивале свои постановки: музыкально-драматический концерт «Жил такой парень» о судьбе Василия Шукшина в исполнении Андрея Мерзликина, а также моноспектакль «Почему я?» в исполнении Иры Горбачевой. Впервые на площадке арт-кластера появится и настоящее шапито, в его программе будет представлен спектакль «Дорога в лето», приуроченный к 165-летию А. П. Чехова.
Любителям киноиндустрии фестиваль запомнится тем, что территория арт-кластера буквально превратится в большую съемочную площадку. Гости получат шанс стать участниками съемок известных проектов — на главной сцене снимут массовую сцену для второго сезона сериала «Ландыши», а в съемочном павильоне будет организована запись нескольких выпусков популярного шоу «По каверочку» на платформе VK Видео.
Молодые кинематографисты примут участие в конкурсе скетчкома «Фестивалим» и получат возможность стать авторами скетчкомов при ресурсной поддержке контент-студии «Юг. Кино». Лучшие работы будут показаны на одном из видеопорталов.
Снова в рамках фестиваля пройдет питчинг программы «#СВОеКИНО», где участники презентуют идеи своих кино- и медиапроектов на тему специальной военной операции. В состав жюри войдут государственные и общественные деятели, представители фондов и грантодателей, а также кинопроизводственных компаний и стриминговых платформ.
Ценители изобразительного искусства смогут посетить открытые мастерские, принять участие в массовом пленэре и увидеть масштабную выставку детских рисунков — территорию арт-кластера украсят 65 000 работ финалистов Всероссийского конкурса «Палитра Первых», проводимого совместно с «Движением Первых». Они погрузят гостей в трогательные сюжеты, посвященные родным для юных художников местам, а также защитникам Отечества.
Помимо этого, среди выставок фестиваля — серия портретов «СВОи» и проект «Великие люди Донбасса», экспозиция Союза художников России и Творческого молодежного сообщества изобразительного искусства «Символизм СВО: сквозь огонь к триумфу» и другие проекты.