В Крыму стартовал седьмой Фестиваль молодого искусства «Таврида. АРТ»

— Этот фестиваль уже стал для нас рекордным по количеству заявок на участие — 98 000 мы получили от зрителей и около 10 000 — от участников. В этом году у нас впервые появится новая площадка «Шапито», где пройдет театрально-цирковой спектакль, а молодые артисты покажут, как оригинально можно прочесть Чехова. На нашей площадке пройдет первая в Крыму масштабная книжная ярмарка, ночное шоу электронной музыки с географией диджеев из России, Африки, Ирана, Китая. Помимо масштабов, гостей ждут интересные новые форматы, в этом году мы представим музыкально-мультимедийную постановку «Плечом к плечу: искусство и победа». В ней с помощью ИИ «оживут» легендарные артисты-фронтовики. И это — интересная, но лишь малая часть нашей программы, — рассказала генеральный директор АНО «Таврида. Арт» Ксения Артемьева.