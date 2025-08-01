Господство субтропиков: какие опасные явления принесет изменение климата в Москве

Климат в Москве меняется — лето в регионе становится все жарче и приближается к субтропическому типу, поэтому есть вероятность того, что к 2050 году лето в столице может стать похожим на кубанское, поделилась прогнозом ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее словам, это новая реальность климата, которую вызывает глобальное потепление. Действительно ли столичное лето станет похожим на кубанское и какие у этого могут быть последствия, «Вечерняя Москва» узнала у климатолога Николая Терешонка.
По его словам, тенденция к увеличению случаев тропических ливней и сильной жары в столичном регионе действительно есть.
— И к 2050 году климат в Москве вполне способен приблизиться к субтропическому типу. Это может даже произойти и раньше, — считает климатолог. — Но при этом стоит отметить, что погода с экстремальными явлениями в виде тропических осадков или высоких температур воздуха устанавливается не каждый год.
Повышение температуры в столичном регионе в соответствии с глобальным изменением климата происходит все интенсивнее, отметил эксперт.
— А когда она растет, увеличивается испаряемость и, как следствие, растет количество осадков, — подчеркнул Терешонок. — Циркуляция атмосферы в некоторой степени изменяется, и климат становится похожим на тропические условия.
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Причем изменения происходят глобально: повышается температура океана, средняя скорость ветра снижается в связи с уменьшением контраста между севером и югом. Из-за этого растет частота блокирующих антициклонов, которые как раз и создают жару или выносят из Арктики холод, пояснил климатолог.
— С повышением температуры воздуха увеличивается энергетика атмосферы, и это создает предпосылки для возникновения таких явлений, как ураганы. Сильно возрастает частота ливней и гроз, шквалистых ветров, — перечислил Терешонок.
Ученые уже предупреждали, что повышение температуры на Земле выше ожидаемой приведет к серьезным климатическим изменениям — риск климатического перелома существенно увеличивается. Что это за перелом и повлияет ли он на климат в Москве, «ВМ» узнала у эксперта.