Господство субтропиков: какие опасные явления принесет изменение климата в Москве

Климат в Москве меняется — лето в регионе становится все жарче и приближается к субтропическому типу, поэтому есть вероятность того, что к 2050 году лето в столице может стать похожим на кубанское, поделилась прогнозом ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее словам, это новая реальность климата, которую вызывает глобальное потепление. Действительно ли столичное лето станет похожим на кубанское и какие у этого могут быть последствия, «Вечерняя Москва» узнала у климатолога Николая Терешонка.